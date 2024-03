Prieskumom neotrasli protesty ani kroky vlády: Parlamentné voľby by vyhral Smer-SD

Na snímke rokovacia sála počas 60. schôdze Národnej rady SR. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by v marci vyhral Smer-SD s podporou 23,4 percenta voličov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko s 20,8 percenta, na treťom Hlas-SD (17,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipos pre Denník N, realizovaného od 12. do 16. marca na vzorke 1038 respondentov.

Do parlamentu by sa dostali aj strana SaS so 6,3 percenta, KDH (6,2 percenta) a hnutie Republika (5,3 percenta). Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Napriek tomu, že by získala 5,6 percenta, nedosiahla by sedempercentné kvórum požadované pre koalície. Do parlamentu by sa nedostali ani SNS (4,2 percenta), Maďarská aliancia (3,6 percenta), hnutie Sme rodina (3,1 percenta) a Demokrati (2,6 percenta).