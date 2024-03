Predvolebný PRIESKUM odhaľuje nálady v spoločnosti: Ako by sa mal zachovať ideálny prezident?

(Zdroj: SITA/Európska komisia, Topky/Vlado Anjel, SITA/Milan Illík, AKO, Koláž: Topky)

BRATISLAVA - Už túto sobotu, 23. marca, si budú Slováci v prvom kole vyberať novú hlavú štátu. V ďalšom z predvolebných prieskumov tentokrát respondenti odpovedali, ako by sa podľa nich mal zachovať ideálny prezident pri desiatich otázkach, ktorými by sa mohol zaoberať.

Prieskum vykonala agentúra AKO pre reláciu TV Joj 24 Špeciálne ANALÝZY Na hrane s V. Hříchom. Vykonával sa od 7.3. do 12.3. na vzorke minimálne tisíc respondentov. Respondenti si mali prečítať 10 vecí, ktorými by sa mohol zaoberať prezident a následne odpovedať áno/nie na otázky, ako by sa mal zachovať váš ideálny prezident?

Z prieskumu vyplýva, že opýtaní ľudia by skôr nesúhlasili s tým, aby prezident podpísal registrované partnerstvá, sprísnenie interrupcií, novelu trestného zákona či aby vymenovala Pavla Gašpara za šéfa SIS. Naopak, viac ľudí súhlasilo s tým aby podpísal odluku cirkvy od štátu či vyhlásiť stav klimatickej núdze, ak by to bolo potrebné.

(Zdroj: AKO/Na hrane TV Joj)

Väčšina sa tiež zhoduje, že ideálny prezident by mal súhlasiť s účasťou ruských hokejistov na MS v hokeji. Naopak, opýtaní najviac nesúhlasili s bojovaním slovenských vojakov za iný štát (77,2%).