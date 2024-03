Kaliňák sa zastal Paru: Rozhodnutie Ústavného súdu je jedno z najzásadnejších! Zaspomínal na vlastné zadržanie

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ústavnú súd tiež rozhodol, že k porušeniu práv obvineného advokáta došlo aj uznesením NS z júna 2022. Najvyšší súd vtedy zamietol sťažnosť Mareka Paru proti nevylúčeniu sudcu NS SR Juraja Klimenta z vykonávania úkonov trestného konania v jeho prípade. Aj toto uznesenie senát ÚS na zasadnutí 7. marca zrušil. Sťažovateľovi priznal finančné zadosťučinenie 1 000 eur, ako aj náhradu trov konania, ktoré je NS povinný zaplatiť. V súčasnosti je Marek Para aj poradcom predsedu vlády SR.

Robert Kaliňák, ktorý bol v minulosti zadržaný v rovnaký deň, ako Marek Para, v tejto súvislosti uviedol, že toto rozhodnutie Ústavného súdu je jedno z najzásadnejších. „Tu už naozaj nemal trpezlivosť, ako sa hovorí, sa s tým párať a jednoducho jednoznačne konštatoval, že dokonca dvoma rozhodnutiami Najvyššieho súdu bolo porušené právo Mareka Paru na slobodu a bezpečnosť, čo sú hneď druhé práva po živote a zdraví,“ povedal Kaliňák.

„Konanie voči Marekovi Parovi predstavuje celú niť toho, akým hrubým spôsobom boli zneužívané trestné právo, polícia a Úrad špeciálnej prokuratúry na boj s politikmi a ľuďmi, ktorí s nimi spolupracujú,“ uviedol. „Obvinenie vzniesol Marekovi Parovi obvinený policajt zo skupiny čurillovcov, čiže evidentne pokračoval vo svojej trestnej činnosti, zneužíval svoju právomoc, keď len šesť dní predtým, ako Mareka Paru zadržali, to isté konanie zastavil, že to nie je trestný čin. Po šiestich dňoch si to čurillovci rozmysleli v zmysle tej nahrávky, ktorá hovorí jasne, že treba stíhať Paru, treba stíhať Kaliňáka, kade chodia, robia zlobu - to znamená, že ako advokáti im komplikujeme prácu. Takže za trest sme za to boli obaja v rovnaký deň zobratí do väzby. O mojej nezákonnej väzbe sa rozhodlo oveľa skôr, ale rozsudok týkajúci sa Mareka Paru z Ústavného súdu je omnoho ilustratívnejší, lebo tá nahrávka kopíruje jeho zadržanie a aj zneužitie právomoci Úradom špeciálnej prokuratúry, ktorý zatajil spis,“ tvrdí.

„Keď sme sa dožadovali spisu pred Špecializovaným trestným súdom, tak ho schovali a odmietli ho vydať, aby ho nemuseli predložiť. Lebo sudca Špecializovaného trestného súdu si ho už pýtal. Aby ho nemuseli predložiť, tak Mareka Paru radšej prepustili z väzby. Pripomenul aj vyjadrenie sudcu Klimenta o tom, že vzatie Mareka Paru do väzby, je zdvihnutý prst všetkým, ktorí by chceli kriminalizovať OČTK. "Teda voči tým, ktorí sa odvažujú podať trestné oznámenie, alebo mať tlačové konferencie. Jednoznačne svojvoľne v rozpore so zákonmi zobral Mareka Paru do väzby,“ uviedol Kaliňák.

„Sám si pamätám počas eskorty, keď sa ma opýtal jeden nemenovaný príslušník čurillovcov, že či som teda teraz spokojný, že som spomínal jeho meno na tlačovej konferencii,“ povedal Kaliňák, ktorý za takýmto konaním vidí osobnú pomstu. Prízvukoval tiež, že zrušenie ÚŠP bolo dobrým rozhodnutím.

Národná kriminálna agentúra zadržala Paru 20. apríla 2022 pre obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Následne 24. apríla ho na základe rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu prepustili na slobodu. Proti rozhodnutiu podal sťažnosť prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. NS vyhovel jeho sťažnosti a 2. mája poslal Mareka Paru do kolúznej väzby. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, či mariť vyšetrovanie.