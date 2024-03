Sumy daru k prezidentskej kampani zverejní Hlas-SD vo výročnej správe

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministri za stranu Hlas-SD, ale i niektorí štátni tajomníci nominovaní Hlasom či poslanci strany v Národnej rade SR poskytli finančný dar v súvislosti s prezidentskou kampaňou Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Po stredajšom rokovaní vlády to potvrdili minister školstva Tomáš Drucker a minister práce Erik Tomáš. Neuviedli, o akú sumu ide, odvolávajú sa na výročnú správu strany, ktorá bude obsahovať detailnú informáciu.

"Tak sme sa na centrále strany dohodli," upozornil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Spôsob daru považuje za transparentný. "Je to určite kredibilnejší pôvod peňazí, ako keby Peter Pellegrini otváral transparentný účet na rôzne dary s neistotou toho, odkiaľ bude pôvod peňazí," dodal. Zároveň povedal, že to nebol priamo dar na prezidentskú kampaň. "Bol to dar strane, takú informáciu som dostal," uviedol.

Tomáš Drucker a Erik Tomáš odpovedajú na otázky po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny uviedol, že daroval rovnakú sumu ako ostatní. "Všetky konkrétne sumy sa dozviete z výročnej správy, čiže financovanie kampane bude zverejnené v súlade so zákonom," uistil.