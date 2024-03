Predseda parlamentu Pellegrini rokoval so šéfkou Bundestagu o Ukrajine a Európskej únii

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Pellegrini a Basová vyjadrili presvedčenie, že vzťahy medzi oboma krajinami sú na vysokej úrovni bez otvorených otázok, pričom Nemecko patrí k najvýznamnejším ekonomických partnerom Slovenska. Šéf NR SR predsedníčku Bundestagu podľa vlastných slov informoval o celom procese zmeny trestných kódexov na Slovensku. Pellegrini nemeckú partnerku oboznámil s tým, ako si Slovensko voči Ukrajine plní komerčné dodávky, poskytuje jej humanitárnu pomoc i technickú podporu. Spomenul opravárenské zariadenie na východe Slovenska, zriadené spolu s nemeckou firmou Rheinmetall.

VIDEO

Peter Pellegrini rokoval so šéfkou Bundestagu o Ukrajine a Európskej únii (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dodávka zbraňových systémov Taurus na Ukrajinu

Obaja politici sa zhodli v otázke aktuálneho rozhodnutia Spolkového snemu, ktorý nesúhlasí s dodaním zbraňových systémov Taurus na Ukrajinu, pretože by to znamenalo aj potrebu vyslania nemeckých vojakov. V otázkach EÚ Pellegrini konštatoval, že pohľady našich krajín sa nie vždy zhodujú. Basová je zástankyňou rozhodovania kvalifikovanou väčšinou v ďalších oblastiach, s čím podľa Pellegriniho Slovensko nesúhlasí, pretože by sa tak podľa jeho názoru stalo pasívnym prijímateľom rozhodnutí väčších krajín. "V tomto si budeme musieť každý hájiť svoj národný záujem," uviedol Pellegini.

V otázke rozširovania EÚ podotkol, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré v plnej miere podporujú prijatie štátov západného Balkánu do Únie. "Pokiaľ EÚ tento priestor opúšťa, získavajú vplyv iné veľmoci," zdôraznil s tým, že veľmi aktívne sú v tomto regióne Rusko a Čína. Pred rozhovormi Pellegrini navštívil Pamätník zavraždených Židov Európy, ku ktorému položil veniec. Tento pamätník podľa jeho slov pripomína obete vraždenia ľudí len preto, že patrili k nejakému etniku. "Som rád, že som si dnes aj ako predseda parlamentu mohol uctiť obete druhej svetovej vojny, konkrétne všetkých viac ako šesť miliónov zabitých Židov," povedal.