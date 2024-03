Po škandáloch kvôli alkoholu OBRAT! Známy poslanec z Košíc vyhľadal pomoc: VIDEO Verejná výzva

Michal Djordjevič (Zdroj: Facebook/Michal Djordjevič)

Minulý týždeň v stredu prišiel Djordjevič na zasadnutie Finančnej komisie v Košiciach, v mestskej časti Staré Mesto, v podguráženom stave. Počas schôdze následne zaspal na stole a zasadnutie rušil svojim silným chrápaním. Zobudiť ho nedokázali ani po skončení rokovania. V závere zasadnutia ho vyniesli za ruky a za nohy von z miestnosti a nechali ho spať vo vestibule na podlahe pri vrátnici.

Poslanec si uvedomil, že to už prehnal a neskôr verejne priznal, že má problém s alkoholom. Prisľúbil tiež, že vyhľadá odbornú pomoc a zároveň sa vzdá svojej pozície vo finančnej komisii, ktorá rozhoduje o investíciách v Košiciach - Starom Meste a odstúpi aj z pozície člena predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice. Vzdať sa svojho poslaneckého postu v mestskej časti a aj v samotnom mestskom parlamente, ktorý rozhoduje o chode Košíc, ale odmieta. Odôvodňuje to tým, že iní verejní činitelia mali omnoho horšie prešľapy a neodstúpili.

Michal Djordjevič (Zdroj: Facebook/ Michal Djordjevič, poslanec mesta Košice a MČ Košice - Staré Mesto)

Vyhľadal odbornú pomoc

V pondelok na sociálnej sieti potvrdil, že svoje rozhodnutie myslí vážne a vyhľadal odbornú pomoc. Ako uviedol vo videu, nechce sa hrať na moralistu, ale rád by bol inšpiráciou pre ostatných. V prvom rade si podľa neho musí človek chcieť pomôcť sám.

„Ja som si uvedomil, že mám problém s alkoholom. Aj keď som nebol denným užívateľom alkoholu, ale keď som začal piť, veľakrát som nemal mieru,“ vysvetlil s tým, že sa dostal do takého stavu, na ktorý nie sú on, jeho okolie a rodina hrdí. "Každý, kto máte problém s nejakou závislosťou, neskrývajte ju, priznajte si to, choďte to riešiť. Nikdy nie je neskoro,“ vyzýva.