Poznáme politické strany, ktoré chcú kandidovať v eurovoľbách: Tu je ich prehľad!

BRATISLAVA - Kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 24 politických strán a jedna koalícia. Na kandidátnych listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Priblížil, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátky najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje tie, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

Ministerstvo dodalo, že bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany a koalície. Ozrejmilo, že registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.



Zoznam politických subjektov, ktoré podali kandidátnu listinu

Alternatíva pre Slovensko Demokrati HLAS - sociálna demokracia Komunistická strana Slovenska Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Kresťanská únia Kresťanskodemokratické hnutie Magyar Szövetség - Maďarská aliancia MySlovensko Pirátska strana - Slovensko Progresívne Slovensko REPUBLIKA SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana Sloboda a Solidarita Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku Slovenská národná strana SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (koalícia) Slovenský PATRIOT SMER - sociálna demokracia Socialisti.sk Spájame Občanov Slovenska - SOSK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA Volt Slovensko ZDRAVÝ ROZUM

