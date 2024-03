Mrazivé detaily tragickej smrti malého Jarka (†3): Polícia začala trestné stíhanie, matka sa zrútila

(Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Facebook/N.H.)

"Po takmer troch dňoch intenzívneho pátrania sa nezvestnú maloletú osobu podarilo nájsť v katastri obce Ďurkov, žiaľ, už bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

"Jeho kamarát sa vrátil a povedal, že Jarko zostal na čistinke. Okamžite som vybehla z domu a so mnou aj ďalší ľudia, aby sme ho hľadali. Behali sme poza dedinu aj v lese a kričali sme – Jarko, Jarko! Ale márne,“ povedala pre Nový čas matka malého chlapca. Keď sa dozvedela, že chlapčeka našli bez známok života, zrútila sa a nahlas vzlykala opakujúc meno svojho syna.

Obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie

Telo chlapca našli na lúke viac ako kilometer od domova. Vedľa neho ležala bunda, ktorú si pravdepodobne vyzliekol. "Podchladenie je jedna z možností. Na povrchu nemal žiadne známky fyzického násilia. Nevylúčil som však cudzie zavinenie a bude vykonaná súdnoznalecká pitva. Je prekvapujúce, že takému malému dieťaťu sa podarilo prekonať približne 1 500 m v lese navyše so značným prevýšením,“ konštatoval obhliadajúci lekár Otto Mižík.

Pátrali desiatky ľudí aj vrtuľník

Oznámenie o nezvestnosti dieťaťa prijala polícia v stredu popoludní na tiesňovej linke 158. "Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojili aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín," priblížila hovorkyňa.

(Zdroj: Facebook/Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce Slančík)

Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR, do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach. Prepátrané bolo nielen blízke okolie či miesta možného výskytu chlapca, ale aj blízky lesný porast.