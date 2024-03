AKTUÁLNE Tragický koniec veľkej pátracej akcie na východe: Jarka (†3) našli bez známok života!

(Zdroj: Facebook/Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce Slančík, Facebook/N.H.)

Malý Jarko bol nezvestný od stredy (6. 3.) približne od 14.00 h. „V stredu (6.3.) popoludní polícia prijala na tiesňovej linke 158 oznámenie o nezvestnosti maloletej osoby. Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Ako však uvádzajú noviny.sk, telo malého Jarka našli bez známok života. Medzi obcami Svinica a Ďurkov mal spozorovať pilot malého lietadla. Na miesto mieri aj obhliadajúci lekár.

Pátrali po ňom viaceré zložky

Do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojil aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín, záchranári so štvorkolkami, príslušníci HaZZ, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Dodala, že súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach.

Po Jarkovi pátrali tri dni (Zdroj: Facebook/N.H.)

V pátracej akcii pomáhajú aj dobrovoľní hasiči z obce Slančík, ktorí tiež široké okolie prehľadávali do neskorej noci. "Tentoraz sme boli operačným strediskom HAZZ privolaní na výpomoc pri pátraní po stratenom 3-ročnom chlapčekovi v katastri obce Ďurkov. Spolu s kolegami z DHZO Slanec, DHZO Kalša, príslušníkmi PZ, kynológmi z Ruskova, MOaPS Ďurkov a miestnymi obyvateľmi sme prehľadávali široké okolie obce do neskorej noci, no žiaľ, bezvýsledne," uviedli vo štvrtok dobrovoľní hasiči.

Ako dodala policajná hovorkyňa, prepátrané bolo nielen blízke okolie či miesta možného výskytu maloletej osoby, ale aj blízky lesný porast. "Aj napriek snahe všetkých zúčastnených sa doposiaľ nezvestné maloleté dieťa nájsť nepodarilo,“ dodala v piatok ráno Ivanová.