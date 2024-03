Český prezident prehovoril o vzťahoch Slovenska a Česka: Ostré slová! Robert Fico je pre neho sklamaním

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Fico je sklamaním nielen pre mňa, ale aj pre mnoho Slovákov," povedal v rozhovore Pavel. Zdôraznil však, že česko-slovenské vzťahy sa nezhoršili, ale došlo len k prerušeniu konzultácií na medzivládnej úrovni. Vzťahy ČR so Slovenskom sú podľa neho naďalej nadštandardné."Budem vyvíjať maximálne úsilie, aby úroveň vzťahov na úrovni prezidentov ostala zachovaná," zdôraznil.

archívne video

Premiér: Necítim potrebu meniť charakter svojej rétoriky, suverenita nám svedčí (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

So slovenskou vládou je podľa neho potrebné hľadať zhodu tam, kde sa to ponúka. "Ak (česká) vláda usúdi, že tie konzultačné rokovania by v tejto chvíli nepriniesli efekt, je potrebné to rešpektovať," zhodnotil.Pavel ďalej nevylúčil, že o štyri roky bude obhajovať svoj prezidentský mandát. Bude to závisieť od politickej a spoločenskej situácie v krajine. "Myslím si, že počtom aktivít je vidieť, že naozaj nešetrím sily na ďalšie obdobie. Skutočne uvidíme, aká bude situácia o štyri roky," dodal. Podľa jeho slov bude pri rozhodovaní zohrávať úlohu aj názor rodiny.

Petr Pavel odpovedá na otázky novinárov pri príchode do svojho volebného štábu v Prahe (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Ak by som videla, že má podporu, tak by som kandidatúru podporila," doplnila počas rozhovoru prezidentova manželka Eva. K možnosti založenia vlastnej politickej strany sa Pavel postavil odmietavo.Počas rozhovoru došlo aj na tému vojny na Ukrajine. Neúspech Ruska na Ukrajine a jej následná obnova by mala byť podľa Pavla konečným cieľom. Rusko sa podľa jeho slov správalo v histórii vždy imperiálne a nikdy sa neskrývalo názorom, že bezpečnosť tak veľkej krajiny sa nedá zaistiť inak než expanziou. Je podľa neho dôležité sa pripravovať na to, že Rusko sa okupáciou Ukrajiny neuspokojí a bude pokračovať ďalej.

Český prezident charakterizoval predošlý rok ako jazdu na divokej vode a poznamenal, že absolvoval veľa zahraničných i domácich ciest. Medzi svoje úspechy zaradil úspešné menovanie ôsmich ústavných sudcov a fungujúci Ústavný súd, dobrú komunikáciu s ostatnými ústavnými činiteľmi a zahraničnú politiku, ktorá podľa neho robí z Česka spoľahlivého a prozápadného partnera.