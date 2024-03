Kandidátka Hlasu zohľadňuje priority strany v eurovoľbách, uviedol Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Kandidátna listina Hlasu-SD zohľadňuje základné priority strany v júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini. Lídrom kandidátky bude predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a poslanec Národnej rady SR Branislav Becík. Nasleduje ho štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Braňo Ondruš a poslanec parlamentu a kežmarský primátor Ján Ferenčák.

"Braňo Becík je dlhoročným farmárom a dnes predsedom NSK, ktorý naplno podporuje poľnohospodárov v boji za ich lepšie celoeurópske podmienky a bojuje za slovenskú potravinovú sebestačnosť. Braňo Ondruš je expertom na sociálnu problematiku, pretože eurovoľby budú aj o tom, či si Únia zachová svoju sociálnu tvár. Ján Ferenčák je dlhoročným primátorom Kežmarku, ktorý dôverne pozná slovenské regióny a skutočné problémy slovenských obcí, miest a krajov," priblížil Pellegrini.

Do europarlamentu kandidujú tiež Loretta Pinke, Paula Puškárová, Miroslav Čellár, Ľuboš Micheľ, Peter Marušinec, Erik Gemzický, Vojtech Semeth, Kristína Kubíková, Filip Urminský, Silvia Stabilla, Leo Havlíček a Igor Šimko.

Hlas-SD odmieta klamanie voličov

Pellegrini deklaroval, že ak navrhnutí kandidáti dostanú dôveru od ľudí, skutočne sa ujmú svojich mandátov v Európskom parlamente. "Hlas-SD odmieta klamanie voličov nasadzovaním mediálne známych tvárí, ktoré neraz priznávajú, že slúžia len ako volavky a v skutočnosti sa do europarlamentu v prípade svojho zvolenia vôbec nechystajú a mandát prenechajú niekomu inému," podotkol. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr do nedele do polnoci.