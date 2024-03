Vyše 90-ročný most ponad železnicu nahradí nový: Bude stáť 3,2 milióna eur

Rekonštrukcia mosta č. M6579 (3060-003) most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

ŠTRBA - Most ponad železnicu v podtatranskej obci Štrba, ktorý má viac ako 90 rokov, nahradí nový. Investorom stavby za približne 3,2 milióna eur je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Dielo by mal zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Strabag, zrealizovať za 240 dní. Priamo na mieste o tom v stredu popoludní informoval šéf Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth.

Rekonštrukcia mosta č. M6579 (3060-003) most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

"Tento most pred obcou Štrba bol v stupni 6, teda veľmi zlý, a patril medzi top desať mostov v kraji, ktoré bolo z pohľadu životnosti a prevádzkyschopnosti nutné rekonštruovať," zdôvodnil investíciu Horváth. Mostný objekt postavili ešte v roku 1932 a je jeden z najstarších v kraji. "Chceme tento most úplne zbúrať a postaviť nanovo s parametrami, ktoré si vyžadujú normy," ozrejmil šéf prešovských cestárov s tým, že nové premostenie s oceľovou a betónovou konštrukciou bude dlhé 24 metrov so šírkou sedem metrov a jeho súčasťou budú aj chodníky. Pôvodný most sa bude demolovať zvrchu, rezať a žeriavmi postupne odoberať.

V úvode bude stavba financovaná zo zdrojov Slovak Investment Holding

"Neskôr, keď bude vyhlásená výzva cez ministerstvo regionálneho rozvoja a bude nám to schválené na rade partnerstva, použijeme zdroje z európskych štrukturálnych fondov," dodal predseda PSK Milan Majerský. Zdôraznil, že obec Štrba potrebuje bezpečné a kvalitné dopravné prepojenie, a preto prostriedky, ktoré kraj na tento účel vyčlenil, budú podľa neho použité účelne a efektívne.

"Dlhší čas však bude treba rátať s výraznými dopravnými obmedzeniami, obchádzkami a komplikáciami. Tie sa dotknú napríklad žiakov z Tatranskej Štrby, ktorí chodia do Štrby do školy, ale aj ľudí, ktorí dochádzajú za prácou do Tatier," upozornil Majerský. Horváth dodal, že je naplánovaná aj výluka železničnej dopravy na jednej z koľají v úseku Štrba - Lučivná, ktorá kooperuje aj s rekonštrukciou železničnej trate pod Tatrami.