Do Jasnej budú od budúceho týždňa jazdiť skibusy už len z Liptovského Mikuláša

Ilustračné foto (Zdroj: Ján Zemiar)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Prevádzka štandardných skibusovových liniek na Liptove sa od pondelka (11. 3.) končí. Do lyžiarskeho strediska Jasná budú od budúceho týždňa jazdiť posilnené linky z Liptovského Mikuláša. Informoval o tom Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts.

Keďže v stredisku pokračuje lyžovačka na viac ako 40 kilometroch zjazdoviek, v spolupráci s dopravcami posilnili zostávajúce pravidelné autobusové spojenie o štyri bezplatné ranné skibus linky. Tri budú vychádzať z Liptovského Mikuláša a jedna z Demänovej. "Budeme mať zabezpečenú prakticky hodinovú frekvenciu kyvadlovej dopravy. Autobusy privážajúce lyžiarov budú premávať v smere do Jasnej od 7.44 do 10.23 h. V opačnom smere budú premávať od 11.30 do 15.30 h," priblížil Peter Iľanovský z lyžiarskeho strediska.

archívne video

Jarné prázdniny v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Bezplatné skibusy na Liptove v aktuálnej zimnej sezóne premávali v plnej prevádzke od 22. decembra 2023. Lyžiari ich mohli využiť v rámci Demänovskej doliny, v okolí Liptovskej Mary, v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Jáne či Bešeňovej. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov službu financovala aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške takmer 200.000 eur.