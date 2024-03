Dostupné bývanie za rohom? Úroky na hypotékach spadnú: TOTO si myslia odborníci

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Po dlhých mesiacoch, kedy sa trh s realitami na Slovensku otriasal pod váhou neúnosných cien a vysokých úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch to dnes vyzerá tak, že sa pomaly začína z prebúdzať. Odborníci očakávajú pokles úrokov na hypotékach, čím by sa bývanie pre mnohých ľudí stalo opäť o čosi viac dostupné. Záujem o kúpu bytu či inej nehnuteľnosti by tak mohol pomaly rásť.