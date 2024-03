Pellegrini a Majerský rešpektujú rozhodnutie Ústavného súdu

(Zdroj: koláž Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

"Nebudem útočiť na Ústavný súd SR za rozhodnutie, budem to rešpektovať, ale budem veľmi pozorne sledovať stanoviská odborníkov k tomu, ako to zdôvodní," uviedol Pellegrini. Podotkol, že by nebol rád, ak by Ústavný súd SR bolo treba upodozrievať, že mal zasiahnuť v niekoho prospech. Zatiaľ však o tom nevie. "Nemám zatiaľ vedomosť, že by bol Ústavný súd SR ovplyvnený," povedal. Majerský avizoval, že je potrebné počkať si na záverečný verdikt súdu. "Uvidíme, čo bude potom, ktoré konkrétne kódexy, články bude napádať, ako ich upraviť," poznamenal. Upozornil, že Slovensko čelí ústavnej kríze.

Došlo by k nej podľa jeho slov vtedy, ak by niektorí rešpektovali rozhodnutie Ústavného súdu SR, iní nie. Pre predsedu KDH nebude prekvapením, ak niektorá z politických strán podá návrh na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Spomenuli aj voľbu nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Majerský si myslí, že Pavol Gašpar nie je vhodný na túto funkciu. Reputáciu SIS podľa neho možno napraviť len príchodom kvalitného odborníka. Má obavu, že SIS nebude môcť získavať informácie, pretože jej reputácia je poškodená. Pellegrini reagoval, že sa toho neobáva. Obaja apelovali na mier na východ od slovenských hraníc. Pellegrini pripomenul, že Slovensko nevyšle svojich vojakov na Ukrajinu. Myslí si, že väčšina občanov SR je plne stotožnená s takýmto rozhodnutím.