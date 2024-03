Kampaň pre druhé kolo volieb možno viesť po skončení hlasovania v tom prvom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Volebnú kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb môžu kandidáti opäť viesť až po skončení hlasovania v prvom kole. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Pre prvé kolo to znamená polnoc z 20. na 21. marca. Vtedy sa začne volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania. Vyplýva to z vyjadrenia ministerstva vnútra.