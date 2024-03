Prístupnosť volebných miestností treba podľa Stavrovskej zlepšovať

Zuzana Stavrovská (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vidí veľký priestor na zlepšovanie bezbariérovosti a celkovej prístupnosti volebných miestností. Podotkla, že v mnohých prípadoch pri voľbách chýba bezbariérový prístup do budov či volebných miestností, ale aj parkovanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Informovala o tom hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.