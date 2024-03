Markíza plánuje tri duely prezidentských kandidátov a volebnú noc

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

"Na základe projektu, ktorý sme predložili Rade pre mediálne služby ešte v prvej polovici februára, sme do diskusných duelov pozvali šiestich najúspešnejších kandidátov. Do jednotlivých relácií budú rozdelení podľa priemeru prieskumov preferencií dvoch rešpektovaných agentúr Focus a AKO za obdobie od 1. februára do 15. marca. Vysielanie diskusií začíname od kandidátov s nižšími preferenciami po kandidátov s najvyššími preferenciami," uviedol riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky skupiny Markíza Michal Kratochvíl.

archívne video

Hnutie PS predstavuje kompletnú kandidátku do Európskeho parlamentu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Duely televízia odvysiela 17. a 18. marca. Ak kandidát odstúpi, alebo odmietne účasť v diskusnej relácii, Markíza avizovala, že uplatnia takzvaný inštitút prázdneho kresla, v prípade neúčasti oboch kandidátov reláciu zrušia.

V sobotu 23. marca bude televízia vysielať priamy prenos mimoriadnej relácie Prezident 2024: Volebná noc. V nedeľu 24. marca zase odvysiela TV Markíza mimoriadnu reláciu Prezident 2024: Víťazi volieb. "V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole volieb, druhé kolo sa uskutoční 6. apríla a pokračovať bude aj špeciálne volebné vysielanie TV Markíza," dodal Kočišek.