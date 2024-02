Vodiči majú hlavy v smútku: Mieri k nám opäť saharský piesok! Na oblohe spôsobí mimoriadne nezvyčajný úkaz

Saharský piesok nad územím Slovenska (Zdroj: shmú.sk/https://dust.aemet.es/)

BRATISLAVA – Podľa najnovšej vedeckej štúdie zaoberajúcou sa výskytom saharského piesku v Karpatskej kotline sa zvyšuje počet, ale aj intenzita tohto javu. Podľa SHMÚ by sa v dnešných popoludňajších hodinách mohol vyskytnúť práve na Slovensku a spôsobiť mimoriadne nezvyčajný úkaz na oblohe.

Podľa vedeckej štúdie Varga et al. z roku 2023, ktorá sa zaoberala výskytom saharského prachu v Karpatskej kotline, sa zvyšuje počet aj intenzita prípadov výskytu saharského piesku na Slovensku. Ide o takzvané saharské prachové búrky a do štúdie sa dostali aj južnejšie oblasti Slovenska. Štúdia odhalila stúpajúci trend. V posledných desiatich rokoch 2014 – 2023 bol priemerný výskyt týchto búrok v počte 11, pričom v období do roku 2010 išlo v priemere iba o 4 búrky, uvádza SHMÚ na webe.

Otvorenie prvého Welcome Hubu Banskobystrického kraja v priestoroch Technickej univerzity (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

K podobným výsledkom dospeli aj vedci zo Španielska, ktorí skúmali prudký nárast prenikania prachu zo Sahary nad oblasť západného Stredomoria a euroatlantického regiónu v zimách 2020 – 2022. Niektoré z búrok boli dokonca zaznamenané ako s neobvyklou dĺžkou trvania aj vzhľadom k faktu, že v zime bol výskyt saharského prachu skôr výnimkou ako pravidlom.

Saharský prach spôsobí mimoriadne farebný západ Slnka

Výraznejšia vlna prachu, ktorá sa blíži nad naše územie v popoludňajších hodinách by mohla večer spôsobiť mimoriadne farebný západ Slnka, ktorý je spôsobený transportom prachu zo Sahary. Aj keď sa saharský prach nad naším územím vyskytuje podľa meteorológov pravdepodobne od 25.februára, dnes popoludní sa k nám presunie vzduchová hmota, ktorá obsahuje ešte väčšie množstvo spomínaného piesku. Hoci nepôjde o rekordné množstvá, hodnoty by mohli dosiahnuť v priemere množstvo, ktoré sa u nás vyskytuje počas troch dní ročne.