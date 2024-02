Zima končí! Absurdné počasie na február ešte pritvrdí: Teploty budú atakovať 20 stupňov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Od začiatku februára zažívame dlhotrvajúce abnormálne teplé počasie, ktoré pretrvá aj ďalších dňoch. Dokonca sa ešte mierne oteplí. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), od severu zasahuje rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu cez západnú Európu až nad Stredomorie a nad európskou časťou Ruska sa udržiava mohutná tlaková výš.

"Medzi týmito tlakovými útvarmi prúdi od juhu až juhozápadu do našej oblasti už niekoľko dní teplý vzduch. Ešte teplejší vzduch prúdi nad Balkán. Tlaková níž, ktorej stred sa aktuálne nachádza pri západnom pobreží Európy sa presunie cez Francúzsko až do oblasti Sardínie," vysvetľuje s tým, že too bude mať za následok zosilnenie už aj tak teplého južného až juhovýchodného prúdenia do našej oblasti.

Extrémna teplota sa ešte zvýši

Denné maximá, ktoré budeme v najbližších dňoch dosahovať, budú zväčša v intervale 11 až 18 °C, čo sú skôr hodnoty sú skôr typické pre polovicu apríla. "Prevládať bude skôr oblačné počasie, len prechodne sa môže oblačnosť zmenšiť. Občasné zrážky budú väčšinou len slabé a budú sa vyskytovať len lokálne," dodáva SHMÚ s tým, že snežiť bude postupne len na hrebeňoch Tatier.

(Zdroj: SHMÚ)

"Tento mimoriadne teplý záver februára ešte zvýši už beztak extrémnu priemernú dennú teplotu, ktorú sme namerali do týchto dní. Napríklad od 1.2. do 24.2. bola priemerná denná teplota v Hurbanove 8,7 °C, do konca mesiaca ešte o pár desatín porastie," uvádza SHMÚ a dodáva, že o prekonaní najteplejšieho februára (6,5 °C v roku 1966) sa nemusíme ani baviť, keďže sa nedá vylúčiť aj atakovanie najteplejšieho marca minimálne od roku 1901. Pravdepodobne zažijeme najteplejší február v histórii meteorologických meraní.

K zásadnejšej teplotnej zmene nepríde ani začiatkom marca, čo SHMÚ znázornila na ansámblovej predpovedi pre Hurbanovo a Bardejov a teda jarné počasie bude pokračovať aj naďalej.

(Zdroj: SHMÚ)

Teploty budú atakovať +20°C

Štvrtok (29. február) je posledným dňom tohtoročnej meteorologickej zimy a od piatka budeme aj oficiálne datovať meteorologickú jar, uvádza portál imeteo.sk, podľa ktorého tento týždeň prinesie na naše územie nezvyčajne vysoké teploty. Priemerná teplota bude tento týždeň o viac ako 5 °C nad hranicou dlhodobého normálu, čo je extrémne vysoká hodnota.

Už dnes sa teploty na západnom Slovensku dostanú nad hranicu +15 °C. Oveľa teplejšie však bude v utorok a v stredu. Portál uvádza, že pri polooblačnom až oblačnom počasí budú teploty na celom našom území stúpať nad +10 °C, v nižších polohách až nad +15 °C a v našich najteplejších oblastiach Slovenska sa teploty dostanú až k úrovni +19 °C.

(Zdroj: SHMÚ)

(Zdroj: SHMÚ)

Polooblačná obloha vo štvrtok zodvihne teploty až na +17 °C. V piatok začne meteorologická jar a počasie bude pokračovať v nadpriemerne teplom charaktere. S pravou zimou sme sa pravdepodobne už rozlúčili, keďže ochladenie sa neočakáva ani v priebehu marca.