Dráma pri Bardejove: Len 15-ročný tínedžer mal autonehodu! FOTO Dve promile a auto na šrot

(Zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)

PETROVÁ - Toto poriadne prehnal. Len 15-ročný chlapec si sadol za volant bez vodičského oprávnenia. To však nebolo najhoršie. Podľa polície bol opitý a nabúral do zaparkovaného auta.

Len 15-ročný chlapec mal uplynulú sobotu skoro ráno sadnúť do auta a uháňať si to po obci Petrová. Tínedžer bol pritom opitý a po chvíli nabúral do odstaveného auta. "Po príchode policajnej hliadky bolo zistené, že chlapec šoféroval auto bez súhlasu majiteľa, bez vodičského oprávnenia a navyše pod vplyvom alkoholu! Výsledok dychovej skúšky bol takmer 2 promile! Škoda na oboch autách bola vyčíslená vo výške cca 3.500,-€," poznamenali muži zákona.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)

Chlapca okamžite umiestnili do cely policajného zaistenia. "15-ročný chlapec je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky v súbehu s trestným činom neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla. Chlapec bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove," dodala polícia.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)