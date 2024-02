Tisíce vodičov zajasajú: Chystá sa veľká zmena v STK! Kontroly už nebudete musieť podstúpiť tak často

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Správa, ktorá poteší tisíce vodičov a majiteľov motorových vozidiel. Vláda pripravuje veľkú zmenu v pravidlách pre technickú kontrolu. Tá by v praxi znamenala, že mnohé vozidlá by museli zájsť na STK-čku menej často, ako je to v súčasnosti.

Na novelu z dielne rezortu dopravy upozornil portál o peniazoch.sk. Zmena by sa mala dotknúť majiteľov motocyklov, trojkoliek či štvorkoliek. Aktuálne platí, že prvú kontrolu musíte absolvovať s takýmto vozidlom po štyroch rokoch. Každú ďalšiu potom po dvoch rokoch.

Nová vyhláška by práve toto mala zmeniť tak, že by ste už aj ďalšie kontroly absolvovali až po štyroch rokoch. Vyhláška je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa ministerstva dopravy sa totiž dvojročná lehota vzhľadom na charakter uvedených vozidiel javí ako príliš prísna. „Ak sa príjme právna úprava, že tieto vozidlá budú chodiť na technickú kontrolu pravidelnú každé štyri roky, prinesie to úsporu pre prevádzkovateľov vozidiel, ale bezpečnosť cestnej premávky by to výrazne zhoršiť nemalo,“ uvádza rezort.

Zmeny by mali byť účinné už od 1. júla tohto roka s tým, že technická kontrola vykonaná do 30. júna 2024 by zostala v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej. Týkajú sa už spomínaných motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek, teda vozidiel v kategóriách L3e až L7e. Podľa ministerstva bolo ku koncu roka 2023 v evidencii spolu viac ako 162-tisíc takýchto vozidiel, pričom drvivá väčšina vo vlastníctve fyzických osôb. Pre stanice STK by to znamenalo ročne zruba o 30-tisíc kontrol menej. V štátnom rozpočte by mohli zmeny spôsobiť výpadok vo výške približne 170-tisíc eur ročne na dani z pridanej hodnoty.