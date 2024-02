Štúdia realizovateľnosti diaľnice na Ukrajinu mešká, tvrdí minister dopravy Ráž

Jozef Ráž ml. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister dopravy Jozef Ráž ml. informuje o Zákone o strategických investíciách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Od začiatku presadzujeme, aby to bol plný profil," povedal minister, zdôrazňujúc záväzok vlády pokračovať v príprave. Projekt diaľnice na Ukrajinu vníma nielen ako infraštruktúrnu prioritu, ale aj ako prvok na zabezpečenie obranných a logistických schopností regiónu.

"Musíme zabezpečiť, že naša infraštruktúra bude schopná zabezpečiť potenciál obnovy Ukrajiny, to znamená, že my musíme mať možnosť a schopnosť presúvať aj techniku v prípade, že by to bolo nutné," uviedol minister s tým, že projekt má významný vplyv na bezpečnosť a stabilitu regiónu.

Okrem toho šéf rezortu dopravy zdôraznil, že vláda priorizuje rozvoj hlavných dopravných koridorov, konkrétne diaľnic D1, D3 a R4, ako bolo definované v programovom vyhlásení vlády.