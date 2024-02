Veľký predvolebný PRIESKUM: Pellegrini stále vedie, črtá sa však najtesnejší súboj v histórii Slovenka

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Pavol Zachar, TASR/Jaroslav Novák, koláž - Topky)

archívne video

Štefan Harabin sa obrátil na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán (Zdroj: YouTube/Štefan Harabin)

Výsledky prezidentských volieb, ktoré sa budú konať už 23. marca budú podľa predbežných prieskumov naozaj tesné. Jasní favoriti - Peter Pellegrini a Ivan Korčok by tak podľa najnovšieho prieskumu zabojovali o svoje miesto v Prezidentskom paláci v druhom kole.

Prezidentský palác (Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo)

Ani jeden z kandidátov by tak podľa prieskumu nenazbieral dostatočný počet voličov na výhru v prom kole. Víťazmi by sa tak stali práve Peter Pellegrini so ziskom 35,8% hlasov a bývalý diplomat a šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok so ziskom 34,4% hlasov. S volebným výsledkom 10% by sa na treťom, a teda neúspešnom mieste umiestnil Štefan Harabin. Na štvrtom mieste by sa umiestnil Igor Matovič (6,6%). Ďalšie miesta by obsadili Ján Kubiš (4,8%), Krisztián Forró (2,2%), Marián Kotleba (2%), Milan Náhlik (1,5%) a Andrej Danko (1,3%) s Patrikom Dubovským (1,1%).

Prieskum však v čase zbierania dát nepočítal s Róbertom Švecom, ktorého kandidatúra bola pre podozrenie z nedostatku podpisov zrušená a následne znova obnovená.

V druhom kole by zvíťazil Pellegrini: Korčok by uspel len proti Harabinovi

Pokiaľ by mal prezidentský kandidát Štefan Harabin šancu prebojovať sa s jedným z favoritov do druhého kola, úspešný by nebol ani v jednom prípade. V prezidentskom dueli z druhého kola medzi favoritmi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinimi by ako víťaz dokráčal práve Pellegrini, ktorý by v druhom kole prezidentských volieb získal 52,3% voličských hlasov, Ivanovi Korčokovi by zisk 47,7% hlasov na výhru nestačil.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR - Jaroslav Novák)

V súboji Pellegrini - Harabin by zvíťazil súčasný predseda Hlasu-SD so ziskom 71%. V súboji Korčok - Harabin by tak Harabin, bývalý sudca Najvyššieho súdu opäť zlyhal. Favoritom by sa v tejto dvojici stal Ivan Korčok so ziskom 59,8%.