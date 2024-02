Veľké prekvapenie eurovolieb! PS vytiahlo prvú celebritu! Slovákov chcú osloviť známou moderátorkou

Veronika Cifrová Ostrihoňová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Potom, ako Progresívne Slovensko oznámilo, že na ich kandidátke do volieb do Európskeho parlamentu bude figurovať bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, vytiahli progresívci ďalšie eso z rukáva. Voličov chcú osloviť moderátorkou a známou tvárou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou.

Progresívne Slovensko oznámilo nové posily do eurovolieb na utorkovom brífingu. Okrem Cifrovej Ostrihoňovej kandiduje aj Ľubica Karvašová, bývalá poradkyňa viacerých premiérov pre záležitosti EÚ. Šéf strany Michal Šimečka ich označil za výrazné osobnosti kandidátky azároveň nové tváre slovenskej politiky.

Za PS bude v eurovoľbách kandidovať aj moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová (Zdroj: Topky/Ramon Leško )

Cifrová Ostrihoňová chce byť hlasom otvoreného, férového, empatického a silne proeurópskeho Slovenska. Apelovala na účasť voličov v eurovoľbách, chce prispieť aj k jej zvýšeniu. Podčiarkla ich význam. "Vidím, ako na pôde európskeho parlamentu zástupcovia Slovenska znevažujú naše demokratické ukotvenie a pod rúškom obhajoby národných záujmov im v realite škodia," zdôraznila.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Cifrová Ostrihoňová v minulosti pôsobila ako redaktorka spravodajstva v TV Markíza. Naposledy sme ju na obrazovkách mohli vidieť vo verejnoprávnej televízie, kde moderovala reláciu Silná zostava. RTVS po jej vstupe do politiky už oznámila jej odchod. "Vzhľadom na odchod moderátorky Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej z diskusnej relácie Silná zostava, bude relácia nahradená reprízami talkshow Trochu inak s Adelou. Vstup Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej do politiky je nezlučiteľný s jej ďalším pôsobením na obrazovkách RTVS. O svojom rozhodnutí informovala moderátorka vedenie RTVS v pondelok predpoludním," informovala televízia.

Karvašová pripomenula svoje fungovanie v diplomacii. "Som presvedčená, že Slovensko bude prosperovať len vtedy, ak bude pevnou súčasťou Európskej únie, a to nielen ekonomicky, ale aj hodnotovo. Cítim preto zodpovednosť zabojovať za myšlienky európskeho projektu na Slovensku," uviedla. Hovorí o potrebe proeurópskeho angažovaného Slovenska. "Moje hodnotové hranice boli prekročené a Slovensko sa dnes vzďaľuje od EÚ," dodala. Výzvy, ktorým sa podľa nej treba venovať, sú obnova a rekonštrukcia Ukrajiny, konkurencieschopnosť a príprava na ďalšie rozširovanie EÚ. Vo všetkých vidí aj príležitosti pre Slovensko, ako sa rozvíjať.

Ľubica Karvašová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kandidátku povedie Ľudovít Ódor. Poradie na ďalších miestach zatiaľ jasné nie je. Kompletný zoznam predstaví PS na jar. Šimečka deklaroval, že do EP nebude kandidovať nikto zo súčasných poslancov Národnej rady SR za PS. Na popredných miestach kandidátky majú byť aj doterajší europoslanci Martin Hojsík a Michal Wiezik.

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do EP najneskôr 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.