Hnutie Republika predstaví kandidátku v úvode marca, povedie ju Uhrík

Milan Uhrík (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Mimoparlamentné hnutie Republika predstaví svoju kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) v prvom marcovom týždni. Povedie ju predseda hnutia a súčasný europoslanec Milan Uhrík.

Hnutie označilo Uhríka za obhajcu slovenských záujmov v Európskom parlamente. Nateraz nepovedalo, kto ďalší bude na kandidátnej listine. Potvrdilo, že rokuje aj s inými potenciálnymi kandidátmi. "Kvôli korektnosti však zatiaľ nebudeme zverejňovať detaily z rokovaní," dodalo hnutie.

archívne video

Reakcia Milana Uhríka po sčítaní 50 percent okrskov (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do EP najneskôr 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.