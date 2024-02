Ceny plynu rekordne klesajú! Čierne scenáre bez ruských dodávok sa nenaplnili, pomoc z východu už nepotrebujeme

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Domácnostiam hrozia enormné ceny plynu: Riešenie SASKY má vláda už rok na stole (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Plyn stojí zhruba polovicu ceny, ktorú sme za MWh platili v minulom roku. Ako informuje portál Dáta bez pátosu, v slovenských zásobníkoch však aj napriek väčšej časti zimy za sebou máme stále zhruba dve tretiny zásob. Dôvodovom tohto stavu je stabilné zásobovanie z Nórska, či iných zdrojov, ku ktorým sme sa dostali vďaka rozsiahlej diverzifikácii po začiatku ruskej vojny na Ukrajine.

Vďaka iným dodávateľom tak úspešne znižujeme dovoz plynu z Ruska, ktorý úspešne klesal v priebehu celého roka 2023.

Predpovedajú, že o nedostatok plynu by sme sa nemuseli obávať ani v priebehu budúcej zimy, nakoľko ceny plynu by mali, už tradične, klesať na rekordné úrovne už s príchodom teplejších- letných mesiacov. „Najprv sme mali zamrznúť v zime 22/23. Nevyšlo. Potom sme mali minúť zásoby plynu pred koncom tejto zimy 2022/24. Určite sa objavia strašiaci, že Rusi to zavrú v 24/25 a bude chladno,“ píše portál.

(Zdroj: Getty Images)