Dieťa treba pred odovzdaním smartfónu pripraviť na digitálny svet: Ako na to?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pred odovzdaním prvého smartfónu treba dieťa pripraviť na to, čo ho vstupom do digitálneho sveta čaká. Je to otázka dní, maximálne týždňov, kým sa stretne s pornografiou. Uviedol to psychológ Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Práca rodiča by však podľa jeho slov po odovzdaní smartfónu skončiť nemala.