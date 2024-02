Šialené! Túto časť Slovenska zasiahlo sneženie, komplikuje dopravu: V iných oblastiach už pučia stromy

(Zdroj: Tip čitateľa)

NÁMESTOVO - Niektorí sa zobudili do zasneženého rána. V noci na naše územie dorazilo sneženie, ktoré ráno v jednej časti Slovenska značne komplikuje dopravu. Vodiči hlásia hneď viacero obmedzení. Počas dňa sa však situácia na cestách upokojí, keďže majú byť opäť vysoké jarné teploty.

VIDEO Zasnežené ráno v Námestove

Slovensko zasiahlo sneženie (Zdroj: Tip čitateľa)

Vonku je "jar". Kvôli vysokým teplotám, na aké sme neni na začiatku februára zvyknuté, už pučia prvé jarné kvety aj ovocné stromy. Slovensko aj dnes očakáva vyššie teploty, a to od +8 °C do +14 °C, na severe od +4 °C do +7 °C. Informuje o tom portál imeteo.sk s tým, že v niektorých častiach krajiny však nasnežilo. Pozor si bude treba dávať aj na silný vietor.

Zrážky sa dnes vyskytnú hlavne v severnej polovici. Z rána boli na severe a východe v nižších polohách zmiešané alebo snehové v dôsledku sneženia. Vietor bude fúkať od juhozápadu až západu rýchlosťou do 30 km/h a na severe do 45 km/h.

(Zdroj: SHMÚ)

Počasie komplikuje od rána dopravu

Na horskom priechode Príslop v smere do Hruštína sa šmýka kamión a sú tu aj neupravené cesty. Ďalej v okresoch Stará Ľubovňa a v regiónoch Orava, Liptov a Kysuce sa na vozovkách miestami nachádza čerstvý až utlačený sneh 1 - 3 cm. Vo vyššie položených miestach v okrese Rožňava a na cestách III. triedy v obvode Levoča sa na vozovkách miestami vyskytuje zľadovatený sneh do 1 cm. Informuje o tom portál imeteo.sk

(Zdroj: Tip čitateľa)

Na D1 pred Tunelom Bôrik v smere zo Štrby sa zrazili dve osobné autá, v celom okolí sú aj neupravené cesty. Nehoda v dôsledku nepriaznivého počasia sa stala aj v Podbielom v smere do Oravského Bieleho Potoka, tam skončil autobus mimo cesty.

#VÝSTRAHA Na trase z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej blokujú jeden pruh kamión a osobné auto s prívesným vozíkom, v úseku je poľadovica. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) February 8, 2024

Skrížené autá sú aj na východe Slovenska, kde je cesta úplne pokrytá snehom.

Na ešte možnú poľadovicu by si vodiči mali dávať pozor na Vernári, ale aj na severe Slovenska v Žilinskom a Prešovskom kraji. Dopravu na cestách dnes komplikuje aj hmla. Opatrní treba byť na Myjave, v Novom Meste nad Váhom, Topoľčanoch, Hlohovci, Trnave a Piešťanoch.