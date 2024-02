AKTUÁLNE Veľký portest pred kľúčovým hlasovaním! Pred parlamentom sa zišli tisíce ľudí

V Bratislave sa opäť koná protest (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes pokračovali v diskusii o novele Trestného zákona. Návrh je aktuálne v druhom čítaní, po jeho prerokovaní by mali o novele zákonodarcovia aj definitívne rozhodnúť. Vládna novela ráta s úpravou trestných sadzieb a hraníc pri majetkovej trestnej činnosti, rovnako so skrátením premlčacích lehôt a so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Vláda a koalícia trvajú na dôvodnosti zmien. Opoziční poslanci novelu odmietajú, predložili k nej aj desiatky pozmeňujúcich návrhov.

Proti priatiu tejto novely sa dnes o 17:00 uskutočnil protest pred budovou parlamentu, ktorý organizujú opozičné strany. Verejnosť totiž nesúhlasí najmä s navrhnutým rušením Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj so znižovaním trestných sadzieb za ekonomické trestné činy či korupciu.

V súvislosti so stredajším protestom v Bratislave je na uliciach Palisády a Mudroňovej v úseku od Hodžovho námestia po Streleckú ulicu dočasne uzavretá premávka pre individuálnu, ako aj hromadnú dopravu. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. "Uzávera cestnej premávky bude na nevyhnutne potrebný čas," spresnila. Žiada vodičov jazdiacich v blízkosti ulíc s dopravným obmedzením, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov. Trolejbusové linky 44 a 47 pre protest premávajú do 20.00 h odklonovou trasou. Cestujúci by mali podľa Zelenej vlny RTVS počítať aj s meškaním spojov.