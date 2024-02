Generálny prokurátor Žilinka odmieta, že by mlčal pri novele Trestného zákona

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by mlčal pri novele Trestného zákona i to, že by sa zúčastnil nejakých tajných stretnutí. Uviedol to počas Hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR. Skonštatoval, že svoje pripomienky tlmočil predsedovi Národnej rady (NR) SR Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD). Do akej miery sa zapracovali v pozmeňujúcich návrhoch podľa vlastných slov nevie, pretože nepozná pozmeňujúce návrhy.