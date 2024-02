TRAPAS ako hrom: Šimkovičovú nakoniec odvolávať nebudú! Môže za to školácka chyba opozície

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Opozícii odkázal, aby sa naučili pravidlá platné v NR SR.

„Práve som podpísal dokument, ktorý som vo svojej funkcii ešte nepodpisoval. Od piatku sa pozerám na opozičný návrh na vyslovenie nedôvery ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorý predložili poslanci SaS a PS a nestačím sa čudovať. Ako počítame, tak počítame, pod návrhom je len 28 podpisov,“ uviedol Peter Pellegrini.

Pellegrini nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

„Každý poslanec v parlamente by mal vedieť, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi musí zo zákona obsahovať minimálne 30 podpisov poslancov. A keďže ani cez víkend neprišiel návrh, ktorý by to spĺňal, musím dnes podpísať rozhodnutie v ktorom konštatujem, že tento opozičný návrh nespĺňa podmienky dané ústavou,“ skonštatoval predseda parlamentu. „Do budúcna odkazujem pánom a dámam z opozície, aby sa naučili pravidlá platné v NR SR,“ dodal Peter Pellegrini.

Opozičné PS a SaS v piatok (2. 2.) podali podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej chceli odvolávať Šimkovičovú z funkcie. Ministerka kultúry iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja.