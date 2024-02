Horecký a Drucker o prezidentských voľbách a politike na školách: Koho KDH podporí?

(Zdroj: Topky/Ramon Leško/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR Ján Horecký (KDH) predpokladá, že KDH v prvom kole prezidentských volieb nepodporí žiadneho kandidáta. Svoju prípadnú podporu v druhom kole podľa neho KDH zváži až po osobných stretnutiach so zvolenými favoritmi. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) deklaroval, že strana robí všetko pre to, aby kandidatúra dvoch členov koalície neohrozila jej chod. "Predpokladám že v prvom kole zrejme nebudeme preferovať žiadneho kandidáta. (...) Záleží na tom, kto bude v druhom kole, ak by to bol Korčok, tak sa budeme pýtať nielen sami seba, ale aj voličov a štruktúr a podľa toho naplníme svoj mandát," uviedol Horecký s tým, že aktuálne zvažujú všetkých kandidátov. Hnutie chce svoje oficiálne rozhodnutie o prípadnej podpore oznámiť po zasadnutí rady KDH, ktoré sa uskutoční 17. februára.

Drucker zopakoval, že Hlas-SD rešpektuje rozhodnutie SNS postaviť vlastného kandidáta a robí všetko pre to, aby to nemalo významný vplyv na chod koalície. "Som presvedčený, že to tak vníma aj Andrej Danko. Môže sa stať, že medzi partnermi to zaiskrí. (...) Ide o súboj o prezidentský palác, čo vytvára vyhraňovanie sa, lebo obaja kandidáti chcú voličom ukázať, prečo sú tí praví," poznamenal.

KDH nezavrhlo podporu demokratickým kandidátom

KDH nezavrhlo podporu žiadnemu demokratickému kandidátovi na prezidenta SR. Vyhlásil to jeho predseda Milan Majerský. Predstavitelia hnutia sa chcú stretnúť s každým demokratickým kandidátom, ktorý o to prejaví záujem a ctí si právny štát. Hnutie sa už stretlo s Patrikom Dubovským, naplánované má stretnutie s Ivanom Korčokom. "KDH sa v prezidentských voľbách rozhodlo nepostaviť vlastného kandidáta. Vedenie strany sa stretne s každým demokratickým kandidátom, ktorý si ctí právny štát a prejaví záujem o stretnutie. V uplynulých dňoch sa preto vedenie strany stretlo s historikom Patrikom Dubovským a máme tiež naplánované stretnutie s Ivanom Korčokom. Podporu žiadnemu demokratickému kandidátovi sme nezavrhli," skonštatoval Majerský v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

Finálne rozhodnutie o postupe strany do prvého kola volieb urobí KDH na zasadnutí celoslovenskej rady 17. februára.

S novelou Trestného zákona nesúhlasia

V súvislosti so schvaľovaním novely Trestného zákona Horecký zopakoval, že KDH použije všetky legislatívne prostriedky, aby zabránilo jej prijatiu v súčasnej podobe. Obaja s Druckerom počítajú s možnosťou, že v prípade schválenia novely ju prezidentka nepodpíše a vráti do parlamentu. "Ak prezidentka vráti zákon, predpokladám, že Národná rada bude musieť zasadnúť a prerokovávať ho tak, aby ho schválila," dodal Drucker.

Novela trestného zákona má závažný dopad na celý systém trestnej politiky štátu, tvrdí predseda rady prokurátorov Jakubčík (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Odvolávanie Šimkovičovej je otázne

V súvislosti s návrhom na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) Horecký uviedol, že KDH pracuje na analýze manažmentu ministerstva. Neuviedol, či poslanci hnutia za odvolanie ministerky zahlasujú. Drucker pripomenul, že poslancov Hlasu-SD v tejto veci viaže koaličná zmluva. "Máme koaličnú zmluvu, v ktorej sa zakazuje hlasovať s opozíciou, najmä o odvolávaní členov vlády," ozrejmil.

Politická kampaň do škôl nepatrí

Obaja diskutujúci sa zhodli, že politická kampaň na školy nepatrí. Drucker informoval, že rezort v tejto súvislosti v piatok (2. 2.) zverejnil usmernenie. Apeloval aj na riaditeľov škôl. "Prosím, zdržme sa toho, pretože na školy ani politika, ani ideológia, ani ďalšie veci nepatria," povedal. Horecký s ním súhlasil. "To nie je vzdelávanie, je to neoddeliteľné od kampane, čiže ja by som nikdy nevošiel ako kandidát do školy v čase kampane," dodal.