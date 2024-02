Kandidovať na post prezidenta ako Maďar nie je hendikep, tvrdí Krisztián Forró

Krisztián Forró (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Kandidát na prezidenta SR Krisztián Forró vyzbieral takmer 30-tisíc podpisov

Strana podľa neho dlhodobo presadzuje kultúrne a politické požiadavky menšín, ale aj podporu regionálneho rozvoja na území južného a východného Slovenska. "Regióny, kde žijú Maďari, sú zabudnutou časťou krajiny. Aj kanalizácie je na juhu a východe Slovenska menej, čo sa týka infraštruktúry, cestnej, železničnej, vidíme, že táto časť Slovenska je zaostalejšia ako časti severné," upozornil Forró. Dodal, že v prvom volebnom kole môže tieto požiadavky položiť na stôl v rámci predvolebných diskusií.

Prezident by sa mal snažiť napätie prekonávať

V prípade, že menšinový kandidát nepostúpi do druhého volebného kola, môže podľa Forróa konfrontovať dvojicu úspešných kandidátov práve s týmito požiadavkami. "Ak sa nedostaneme do druhého kola, tak sa postavíme pred tých kandidátov, ktorí sa tam dostanú. A povieme, že je tu takáto komunita, dosiahla takéto výsledky a my chceme, aby sa na nás a na regióny, kde žijeme, myslelo," vyhlásil.

Na otázku, či by prezident mal v prvom rade tvoriť protiváhu k vláde a parlamentu, alebo by s týmito inštitúciami mal spolupracovať, Forró konštatoval, že prezident by sa mal snažiť napätie prekonávať a nie ho vytvárať. "Prezident by nemal vytvárať napätie, ale práve naopak, keď treba, tak spájať, integrovať, prekonávať rozdiely," tvrdí. Magyar Szövetség - Maďarská aliancia sa podľa neho už teraz pripravuje aj na voľby do Európskeho parlamentu. "Prezidentské voľby budú mať podľa mňa obrovský vplyv aj na voľby do Európskeho parlamentu. Naša kandidátna listina sa už pripravuje, 24. februára budeme mať zasadnutie republikovej rady," zhrnul Forró.