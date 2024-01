Poplatok za evidenčné číslo vozidla by mohol klesnúť na pôvodnú úroveň

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák )

BRATISLAVA - Poplatok súvisiaci s evidenčným číslom vozidla (EČV) by mohol od júna klesnúť na pôvodnú úroveň, teda na úroveň pred účinnosťou novely zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. lex konsolidácia). Vyplýva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec NR SR za stranu SaS Marián Viskupič.