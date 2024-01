Motoristi, pozor: Tešíte sa na jednodňovú diaľničnú známku? Zrejme bude dôvodom zdražovania!

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Getty Images)

BRATISLAVA – Už koncom marca by sme mali mať na Slovensku, ako aj vo zvyšku krajín Európskej únie, k dispozícii jednodňové diaľničné známky. To určite ocenia mnohí motoristi, ktorí sa len výnimočne potrebujú prepraviť po spoplatnenej ceste. Cena na Slovensku bude oproti okolitým krajinám priaznivá, avšak má to háčik.