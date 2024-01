Počet objednávaných tabuliek s evidenčným číslom sa znižuje

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Ján Krošlák )

BRATISLAVA - Počet objednávaných tabuliek s evidenčným číslom sa po zavedení celoslovenských evidenčných čísel znižuje. Medziročne klesol počet žiadostí v priemere o 40 percent. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Tlač nových tabuliek s evidenčným číslom vozidla je v plnom prúde (Zdroj: Facebook/ Ministerstvo vnútra SR)

"Evidenčné čísla sú po novom viazané na vozidlo, nie na majiteľa. Vlastník si pri predaji vozidla môže ponechať tabuľky s evidenčným číslom, ktoré následne môže do maximálne jedného roku prideliť na svoje nové vozidlo. Tabuľky sú teda prenositeľné pri zmene bydliska či pri výmene vozidla, čo prináša úspory," pripomenul rezort. Doplnil, že sa zrušil tiež dvojkrokový prepis vozidla.

Jednotkové ceny tabuliek sa znížili

Tabuľky od januára 2023 zabezpečujú Automobilové opravovne MV SR. Rezort deklaruje, že jednotkové ceny tabuliek sa znížili v porovnaní s cenami predchádzajúceho dodávateľa. "Ekonomické úspory spočívajú nielen v nižšej jednotkovej cene tabuliek, ale aj novom systéme ich poskytovania občanom, na základe ktorého sú požiadavky občanov nižšie oproti predchádzajúcemu obdobiu," vysvetlil rezort.

Na otázku, prečo sa napriek nižším nákladom zvýšili v rámci konsolidačných opatrení správne poplatky za vydanie tabuliek, MV SR uviedlo, že to je plne v kompetencii ministerstva financií. Staré typy tabuliek so skratkou okresu sa prideľujú do minutia skladových zásob.