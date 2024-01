PRÁVE TERAZ Obľúbený Messenger v problémoch! Ľudia hlásia masívny výpadok služieb

Spoločnosť META zavádza nové poplatky (Zdroj: Meta- Facebook)

Do redakcie sa nám ozvalo viacero používateľov, ktorí dnes bojujú so správami na Facebooku. Konverzácie im zrazu začali skákať a rolovať sa ďaleko do archívnych správ. Väčšina má problém na svojich počítačoch, pričom prostredníctvom aplikácie im Messenger funguje štandardne.

Používatelia Facebooku sa na problémy so správami sťažujú aj prostredníctvom aplikácie Downdetector, kde opisujú rovnaký problém. Výpadok zaznamenali približne od 12:30 nášho času. Nepomáha ani odhlásenie a opätovné prihlásenie sa.

(Zdroj: downdetector.com)