Obrovský prešľap ministerky! Dolinkovej fotka pobúrila lekárov aj verejnosť: Ohrozila dieťa?

Ministerka zdravotníctva drží v rukách predčasne narodené dieťa bez ochranného odevu alebo rúška (Zdroj: Facebook/Zomri)

Po vlne kritiky ministerka fotografiu stiahla, no na slovenskej satirickej stránke ZOMRI je stále dostupná. Podľa primárky oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach MUDr. Vandy Chovanovej však ministerka svojím nezodpovedným správaním mohla ohroziť predčasniatko. „Pani ministerka, nabudúce poprosíme, na minimalizovanie rizika infekcie u predčasniatka, aby ste si dali jednorazový plášť a zložili prstene a hodinky. Tak ako to my neonatológovia učíme rodičov, sami seba a každého, kto prichádza s predčasne narodeným bábätkom do kontaktu,“ uviedla pod príspevkom lekárka.

Ministerka zdravotníctva si už kritiku vyslúžila v nedávnej minulosti aj za fotografiu s korunkou na hlave pri príležitosti narodenín. Vtedy satirická stránka ZOMRI spochybnila dôležitosť podobných príspevkov v porovnaní s „ľuďmi čakajúcimi mesiace na vyšetrenia, plesnivými stropmi a nedostatkom personálu, ktorý je podhodnotený“.

Odborníci ale aj laická verejnosť jej po vzhliadnutí fotografie vyčíta výnimku z inak veľmi prísneho režimu na oddelení predčasne narodených detí. V minulosti bol predčasný pôrod hlavnou príčinou úmrtí dojčiat. V súčasnosti so zlepšením zdravotnej starostlivosti sa miera prežitia predčasne narodených detí zvýšila, no napriek tomu podliehajú rodičia ako aj personál prísnym hygienickým štandardom. Dôkazom sú aj komentáre pod fotografiou rodičov predčasne narodených detí, ktorí sa pred návštevou vlastného predčasne narodeného dieťaťa „kúpali od hlavy po päty v dezinfekcii“ alebo opisujú spôsob akým mohli vstúpiť na oddelenie. V plášti, bez šperkov a po niekoľkonásobnom dezinfikovaní rúk, v čase pandémie dokonca niektorí komentujúci spomenuli, že dieťa nemohli navštíviť vôbec. Z fotografie však verejnosť viní aj zdravotnícke zariadenie a nezodpovedný personál najmä v súvislosti s prebiehajúcich chrípkovým obdobím.