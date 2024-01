Pri projekte novej nemocnice v Martine sú vážne prekážky

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Pri projekte novej martinskej nemocnice sú vážne prekážky. Okrem iného sa ešte neuzavrelo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Upozornil na to riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Peter Durný. Spoločne so šéfkou rezortu zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD) deklarovali, že urobia všetko pre to, aby sa stihol míľnik, s ktorým počíta plán obnovy, a neprepadli európske peniaze, z ktorých sa má výstavba financovať.