Koalícia chce prevod štátnych pozemkov na samosprávy zjednodušiť, povedal Takáč

BRATISLAVA - Koalícia chce prevody pozemkov vo vlastníctve štátu na samosprávy zjednodušiť. Uviedol to na tlačovej konferencii v Kamenici nad Cirochou po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) .

"Vedieme v rámci koalície diskusiu, ako vyriešiť prevod pozemkov, hlavne zo strany Slovenského pozemkového fondu (SPF) v rámci intravilánov, kde chcú obce a mestá realizovať verejnoprospešné stavby tak, aby sme tento spôsob zjednodušili," spresnil Takáč.

Pevne verím, že sa nám podarí zvýšiť sebestačnosť aj v ďalších segmentoch, tvrdí Richard Takáč

Štát by podľa jeho slov nemal robiť samosprávam problémy pri prevode vlastníctva pozemkov. "Prevody by sa mali realizovať jednoduchším spôsobom, ako tomu bolo v minulosti," dodal agrominister. "Na rokovaní vlády sme prijali rozhodnutia, ktoré umožnia v budúcnosti presuny pozemkov zo SPF do správy miest a obcí, pretože bez pozemkov mestá a obce nemôžu vykonávať žiadne investičné aktivity," doplnil premiér Robert Fico (Smer-SD).