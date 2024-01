Dosť bolo drahých potravín: Štát hľadá balík riešení, potravinárom však zatiaľ dosť nepomohli

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Situácia so zdražovaním je na Slovensku napriek uvoľňovaniu inflácie stále kritická. Spomedzi všetkých krajín EÚ má rast cien potravín jeden z najväčších podielov na celkovom raste cien. Pomôcť by mohlo predĺženie odvodových prázdnin, vďaka ktorým nemusia potravinári a farmári platiť odvody za zamestnancov až do 750 eur mesačne.