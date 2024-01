Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu: Vyskytnúť sa môže najmä v tejto časti Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha sa má týkať celého Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja s výnimkou okresu Prievidza. Tiež okresov Bytča a Kysucké Nové Mesto. Platnosť výstrahy je v pondelok od 20.00 h do utorkového (23. 1.) rána.

archívne video

V okolí Banskej Bystrice sa extrémne šmýka

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.

Naďalej je v platnosti aj výstraha pred vetrom na horách. Týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Vo vysokých polohách sa podľa SHMÚ ojedinele očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. Vietor môže v pondelok do 19.00 h potrápiť aj väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja, tiež okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto Nad Váhom, Kežmarok, Poprad, Námestovo a Tvrdošín.

Cestári upozorňujú na hmlu

Vodiči by si mali dať v pondelok podvečer pozor v oblastiach Tornale a Ďurďošíka. Je tam hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Snehové jazyky sú miestami na horskom priechode (HP) Besník. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na svojom webe zjazdnost.sk.

"Na HP Grajnár a Súľová sa na vozovkách miestami nachádza utlačený sneh do hrúbky jedného centimetra. Na HP Dobšiná a Huty je miestami zľadovatený sneh," priblížili cestári. Inak sú horské priechody zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.

Zjazdné sú aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, tiež cesty prvej a tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. "V hornatejších oblastiach sa miestami na vozovkách nachádza vrstva kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu hrúbky jeden až tri centimetre," doplnili.