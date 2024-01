Dočkáme sa štvordňového pracovného týždňa? Premiér Fico predstavil veľkú víziu! TOTO si myslia zamestnávatelia

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Téma štvordňového pracovného týždňa je posledných rokoch na pretrase v mnohých západných krajinách. Trojdňovým voľnom sa tak môžu pochváliť už mnohé odbory v severských krajinách a s experimentom začali už aj slovenské firmy a spoločnosti. Premiér Fico (Smer-SD) naznačil, že štvordňový týždeň by sa mohol na Slovensku tiež stať už onedlho realitou. Odborári aj zamestnávatelia v tom však už dnes majú jasno.

Na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose Robert Fico vyhlásil, že Slováci by sa mohli už v krátkom čase zaradiť do skupiny krajín, ktoré plánujú zavedenie štvordňového pracovného týždňa. Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) by takúto zmenu privítala a na stôl ju nevyťahujú po prvýkrát.

„KOZ SR od otvorenia odbornej i verejnej diskusie presadzuje model reálneho skrátenia pracovného času, čiže redukciu odpracovaných hodín denne, a to pri zachovaní rovnakej mzdy a benefitov, ako aj pracovného zaťaženia,“ uviedla hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.

Podľa Fica by sme tak už v krátkom čase mohli patriť ku krajinám, ktoré zavedú štvordňový pracovný týždeň „ako experiment,“ dodal premiér.

Tento krok by tak podľa odborárov znamenal zníženie stredu, zvýšenie produktivity a samozrejme, pozitívny vplyv pre fyzický aj duševné zdravie, píše portál Tv Noviny.

Do opozície proti takémuto experimentu sa však stavajú slovenskí zamestnávatelia. Tento krok by tak podľa nich spôsobil len prehĺbenie problémov v už dnes dostatočne nenaplnenom trhu práce. „Slovensku podľa aktuálnych dát chýba viac než 82-tisíc pracovníkov. A teda zamestnávatelia dlhodobo nevedia obsadiť desiatky tisíc voľných pozícií. Skracovanie pracovného času zákonom tento tlak na pracovné miesta ešte viac zosilní a firmy budú mať ešte väčšie problémy so zamestnávaním,“ vysvetlil generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.