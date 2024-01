Vstup do OSN bol silným odkazom uznania samostatnej Slovenskej republiky

Juraj Blanár (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Pre mladú štátnosť, ktorou je Slovenská republika, znamenal vstup do Organizácie Spojených národov (OSN) silný odkaz uznania samostatnej zvrchovanej krajiny a zaradenie medzi štáty, ktoré sú uznané a rešpektované. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol pri príležitosti 31. výročia prijatia SR do OSN. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.