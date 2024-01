Kontrolórom sa nepáčia prehnané mzdy: Dohodári vo Všeobecnej poisťovni zarábali desiatky tisíc! Za TOTO dostávali peniaze

(Zdroj: Getty Images, SITA)

K takýmto sumám sa mali dopracovať niektorí dohodári, ktorých prácou bolo prepoisťovanie ľudí zo súkromných do štátnej poisťovne. Podľa slov predsedu NKÚ sa tak niektorí z týchto pracovníkov poriadne nabalili.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa má dohodárov, ktorí za aktivity súvisiace s prepoistením získali niekoľko desiatok eur, ale má aj takých dohodárov, ktorí za tieto aktivity získali viac ako tri, štyri až päť desiatok tisíc eur,“ povedal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Táto práca by však mala spadať do kompetencií riadnych zamestnancov poisťovne, ktorí sú platení riadnou mesačnou mzdou. „Pracujú na dohody, avšak v rámci výkonu práce, zamerania ich práce, by mali byť kmeňovými zamestnancami. Vôbec by nemali byť dohodármi. Hlavne v takých citlivých pozíciách, v ktorých pracujete s osobnými údajmi, s poistencami,“ dovysvetlil Andrassy.

Počet dohodárov mal v poisťovni v priebehu posledných dvoch rokov enormne narásť, na čo upozornila bývalá šéfka VšZP Ľubica Hlinková. Ich počty sa tak v priebehu posledných mesiacov mali navýšiť zo 100 až na 2500 osôb, píše RTVS. Odmeny dohodárov sa tak v niektorých prípadoch vyšplhali až na sumu 60 eur na hodinu.

Všetky informácie o vysoko platených dohodároch však majú vyplývať z autidut, ktorý bol podľa bývalej šéfky VšZP Hlinovej vypracovaný na jej popud. Poisťovňa však existenciu takéhoto auditu popiera.

„Keďže žiadny audit nariadený nebol a ani o ňom nebolo vtedajším predstavenstvom VšZP rozhodnuté, žiadne výsledky auditu VšZP neeviduje,“ podotkla hovorkyňa poisťovne Ivana Linetová. „Formálny audit by si vyžadoval podstatne dlhšiu dobu na realizáciu,“ dodala.

Šéf NKÚ má však proti tvrdeniam VšZP výhrady. „Analýza nám ukázala, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vynaložila niekoľko miliónov eur na dohodárov, hlavne čo sa týka aktivít okolo prepoisťovania,“ uzavrel šéf kontrolného úradu Andrassy.