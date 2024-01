Andrej Danko už pozná prvý trest za nehodu so semaforom: Za volant si tak skoro nesadne!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)

Podľa informácií TV JOJ prišiel Andrej Danko v stredu 17. januára o vodičský preukaz. Šéf národniarov sa ku kauze už odmieta vyjadrovať a až po uzavretí celého prípadu zvolá tlačovú konferenciu. V relácii RTVS O päť minút 12 v nedeľu vysvetľoval, že pri náraze do stĺpa sa mal vážne zraniť. Toto zranenie bolo podľa Danka jedným z dôvodom, prečo odišiel domov. Podľa vlastných slov sa chcel totiž ošetriť. Spomínal aj zľadovatenú cestu.

Andrej Danko mal dopravnú nehodu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dychovej skúške sa podľa polície podrobil v piatok popoludní. Mala negatívny výsledok. Danko sa za incident ospravedlnil a deklaroval, že škodu zaplatí. Prezident Policajného zboru už nariadil kontrolu postupu policajtov. Spolu s ministrom vnútra avizovali, že po jej ukončení zverejnia detaily vyšetrovania nehody aj kamerové záznamy.

Andrej Danko reaguje na dopravnú nehodu (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

Ostrá reakcia opozície

Pre okolnosti dopravnej nehody bude dnes v parlamente prebiehať mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie šéfa SNS Andreja Danka z postu podpredsedu Národnej rady SR. Autonehodou by sa mal v utorok 23. januára zaoberať aj Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

Na zhabaný vodičský preukaz podpredsedu parlamentu si okamžite posvietili opoziční poslanci. "Danko vodičák nem mať už. Ak by mu polícia zhltla vymyslené vybité zuby, tak by ho naďalej mal. Som rád, že sa zatiaľ nedali oklamať,“ napísal na sociálnej sieti Igor Matovič. "Andrej Danko už nie je držiteľom vodičského preukazu. Polícii to trvalo 6 dní! Nemal by však byť už ani podpredsedom NR SR,“ pridala sa strana SaS.

uviedol František Majerský z KDH, ktorý Danka vyzval aby vyvodil zodpovednosť a ukázal, ako sa majú politici správať.