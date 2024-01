Dankova kauza naberá na obrátkach: Bude čeliť odvolávaniu! Šutaj Eštok chce zverejniť detaily vrátane záznamov z kamier

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia chce iniciovať mimoriadny parlamentný brannobezpečnostný výbor k okolnostiam dopravnej nehody podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS). Novinárom to v utorok povedal člen výboru Juraj Krúpa (SaS).

"Pozbieram podpisy od kolegov z opozície a okamžite podám žiadosť o zvolanie mimoriadneho výboru k téme Andreja Danka," povedal s tým, že polícia nedáva odpovede na svoj postup. Dodal, že opozícia chce znova zvolať aj mimoriadny výbor k téme reorganizácie Národnej kriminálnej agentúry.

V prípade dopravnej nehody Danka nariadil prezident Policajného zboru Ľubomír Solák kontrolu postupu policajtov. Postup polície kritizovala opozícia. Za zlyhanie považuje vykonanie dychovej skúšky na druhý deň po nehode. Polícia mala podľa opozičných strán Danka o takom čase zobrať na krvné testy.

K dopravnej nehode došlo vo štvrtok (11. 1.) večer v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Po príchode hliadky sa na mieste nenachádzal. Polícia potvrdila, že Danko sa dychovej skúške podrobil v piatok popoludní. Mala negatívny výsledok. Danko sa za incident ospravedlnil a deklaroval, že škodu zaplatí.

Šutaj Eštok chce zverejniť detaily z nehody Danka vrátane záznamov z kamier

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizuje zverejnenie detailov vyšetrovania nehody podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Informovať chce po ukončení kontroly postupu polície. Verí, že to bude ešte tento týždeň.

"Budeme vás informovať o presných, minútových časoch, kedy sa čo udialo, zverejníme kamerové záznamy, aby sme vyvrátili akékoľvek podozrenie, že tu ktokoľvek vykonával akúkoľvek nadprácu," uviedol v utorok. Minister vyhlásil, že ak došlo k zlyhaniu policajtov, vyvodia zodpovednosť. "Ak zlyhal pán Danko, potom je to na vyvodení zodpovednosti pána Danka," dodal.

Magistrát už posiela Dankovi faktúru

Dodávateľ, ktorý spravuje cestné svetelné signalizácie a zvislé dopravné značenia mesta Bratislava, zaslal magistrátu v utorok (16. 1.) cenovú informáciu o výške škody zdemolovaného semafora na Saratovskej ulici v MČ Dúbravka.

"V zmysle cenovej informácie od dodávateľa je výška škody vyčíslená na 2 468,95 eur bez DPH. Po tom, ako nám bude dodaná aj faktúra od dodávateľa, vystavíme pánovi Dankovi faktúru za poškodenie semaforu a zvislého dopravného značenia," informoval Magistrát mesta Bratislava podľa noviny.sk. Danko potvrdil, že pri nehode narazil do stĺpa. Za incident sa ospravedlnil. Deklaroval, že v prípade potreby škodu zaplatí.

Opozícia podala návrh na odvolanie

Opozícia už podala návrh na odvolanie šéfa SNS Andreja Danka z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Informovalo o tom komunikačné oddelenie hnutia Progresívne Slovensko (PS). Do siedmich dní by mala byť zvolaná mimoriadna schôdza.

Opozícia po zverejnení informácie o Dankovej nehode kritizuje postup polície. Za zlyhanie považuje vykonanie dychovej skúšky na druhý deň po nehode. Polícia mala podľa opozičných strán Danka o takom čase zobrať na krvné testy. Opozícia kritizuje aj to, že Danko neostal po nehode na mieste. Zdôrazňuje, že Danko ako verejný činiteľ by mal byť príkladom "riadneho a zodpovedného prístupu k dodržiavaniu zákonov a mal by byť morálnou autoritou".

