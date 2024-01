Eurokomisia predpovedá čierny scenár pre naše financie! Podľa Kamenického to Slovensko zvládne

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Deficit rozpočtu verejnej správy SR sa tento rok zvýši na 6,3 % z vlaňajších 6,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zároveň bude vyšší, ako predpokladá schválený rozpočet (6 % HDP). Hlavný dôvod je zaznamenanie prefinancovania energopomoci v súlade s jednotnou európskou metodikou ESA2010. Upozornila na to v utorok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) s odvolaním sa na aktuálne hodnotenie Európskej komisie (EK).

Komisia v utorok zverejnila stanovisko k Návrhu rozpočtového plánu Slovenska na tento rok. Okrem iného v ňom konštatuje, že Slovensko nedodržalo stanovený postup, ktorý predpokladá vydanie stanoviska EK pred samotným schválením rozpočtu.



„Potvrdzuje sa predpoklad RRZ, že príjmy z eurofondov, ktoré slúžili na financovanie minuloročnej energopomoci, budú pravdepodobne započítané do výsledkov roka 2023. To znižuje deficit v roku 2023 o 0,4 % HDP a naopak ho zvyšuje o 0,3 % HDP v tomto roku. EK tak očakáva, že deficit vzrastie z 6,1 % HDP na 6,3 % HDP v tomto roku," priblížila rozpočtová rada. Komisia tiež negatívne hodnotí plošnú, a teda nákladnú pomoc s cenami energií na Slovensku.

Hodnotenie EK sa tiež negatívne zmieňuje o znížení odvodov do druhého dôchodkového piliera, ktoré síce krátkodobo zlepšuje bilanciu verejnej správy, ale dlhodobo neprispieva k udržateľnosti dôchodkového systému. Znamená totiž vyššie verejné výdavky do budúcnosti. Preto ho komisia nezahŕňa do čistého vplyvu nových opatrení.

Podľa EK tak nové opatrenia na strane výdavkov a príjmov celkovo navyšujú deficit o 0,6 % HDP. Výdavky tak rastú o 1 % rýchlejšie ako odporúčané maximálne tempo podľa pravidiel EK, teda o 6,7 % namiesto o 5,7 %. Znamená to nesúlad s európskym výdavkovým pravidlom o 0,4 % HDP alebo približne 500 miliónov eur.

„Komisia konštatuje, že hrozí, že prijatý rozpočet nie je v súlade s odporúčaním Rady EÚ. Komisia preto vyzýva na prijatie potrebných opatrení na zosúladenie rozpočtu s odporúčaniami Rady EÚ,“ doplnila RRZ.

Vláda to vidí inak: Eurokomisia odobrila náš rozpočet, tvrdí Kamenický

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) v Bruseli po zasadnutí ministrov financií EÚ (Ecofin) uviedol, že názory vlády a eurokomisie sa rôznia najmä v oblasti energetickej pomoci. Vláda SR tvrdí, že schodok z minuloročných 6,5 percenta klesne na šesť percent v tomto roku.

Kamenický tvrdí, že sa podarilo dobre zúročiť komunikáciu, ktorú koncom vlaňajška počas prípravy rozpočtu viedol s podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom a eurokomisárom Paolom Gentilonim.