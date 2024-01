Opozícia avizuje protesty opäť vo štvrtok,žiada stiahnuť novelu Trestného zákona

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VIDEO Progresívne Slovensko, SaS a KDH spoločne o aktuálnej politickej situácii

Progresívne Slovensko, SaS a KDH spoločne o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf PS Michal Šimečka pripomenul, že pokiaľ by sa novela prijala tak, ako to navrhovala vláda, už by dnes platila a ÚŠP by bol zrušený. Nestalo sa tak podľa neho aj vďaka verejnému tlaku.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zároveň predstavitelia opozície avizovali, že budú iniciovať odvolávanie podpredsedu NR SR Andreja Danka (SNS) z funkcie pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Chcú sa pýtať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), prečo policajná hliadka nedala Dankovi "fúkať" hneď po nehode. Šimečka tiež informoval, že v prípade opätovného schválenia novely tzv. kompetenčného zákona podá podnet na Ústavný súd SR. Plánuje sa pridať aj zvyšok opozície.